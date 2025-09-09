Кадыров назвал число погибших при ударе «возмездия» по Генштабу ВСУ

По словам чеченского лидера, удар по зданию нанесли «Геранями», в результате были ликвидированы девять человек, еще 17 пострадали.
«Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две “Герани”. Ракеты пробили крышу», — сообщил он.
Как подчеркнул Кадыров, атака стала ответом на удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе.
Генштаб ВСУ был атакован в ночь на 30 октября 2024 года.
