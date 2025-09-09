При отражении контратаки ВСУ в Сумской области российскими подразделениями уничтожено до 70% живой силы противника в районах Алексеевки и Андреевки. Данные подтверждены источниками в силовых структурах РФ, передает ТАСС.
«На сумском направлении бойцы “Севера” отразили шесть контратак врага: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70% личного состава, принимавшего участие в атаках», — передает собеседник агентства.
Так, источник сообщает о ликвидации в ходе боя следующих единиц украинской техники: одной САУ «Богдана», САУ 2С1 «Гвоздика» и двух бронемобилей HMMWV, которые были задействованы ВСУ при проведении атаки.
Напомним, что ранее в районе населенного пункта Садки Сумской области военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались выходить на передовые позиции из-за проблем с доставкой продовольствия.