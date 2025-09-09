Силы ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 31 беспилотник самолетного типа украинской армии над регионами России. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется в заявлении министерства, 15 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, семь беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, по два — над территориями Краснодарского края и Республики Крым, а также по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.