Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник ВСУ над регионами России

15 дронов уничтожены над акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 31 беспилотник самолетного типа украинской армии над регионами России. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как уточняется в заявлении министерства, 15 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, семь беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, по два — над территориями Краснодарского края и Республики Крым, а также по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.