Силы ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник ВСУ над регионами России

Как уточняется в заявлении министерства, 15 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, семь беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, по два — над территориями Краснодарского края и Республики Крым, а также по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.