Кадыров рассказал об ударе возмездия по генштабу ВСУ: что произошло

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские дроны «Герань» нанесли удар возмездия по центру управления беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, в результате чего уничтожены девять военных украинской армии и еще 17 получили ранения.
По его словам, такая атака стала ответом на удар по Российскому университету спецназа в Гудермесе в октябре 2024 года. Кадыров отметил, что дроном управляли из центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.
«В ту же ночь была ответка… Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две Герани. Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых», — рассказал глава Чечни в беседе с РИА Новости.
Напомним, в октябре прошлого года беспилотник украинской армии атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. После атаки беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории университета. На следующий день Кадыров сообщил об ответном ударе по Генштабу ВСУ.