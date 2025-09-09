Кадыров рассказал об ударе возмездия по генштабу ВСУ: что произошло

«В ту же ночь была ответка… Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две Герани. Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых», — рассказал глава Чечни в беседе с РИА Новости.