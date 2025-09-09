Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 31 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. По его данным, семь БПЛА сбили над Белгородской областью, три — над Курской областью, по два — над Крымом и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае погиб житель Сочи, в чью машину попали осколки беспилотника, также повреждены шесть частных домов. В Воронежской обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. В Белгородской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА.

