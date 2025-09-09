Силы ПВО за ночь сбили 31 БПЛА над регионами России

В Краснодарском крае погиб житель Сочи, в чью машину попали осколки беспилотника, также повреждены шесть частных домов. В Воронежской обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. В Белгородской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше