Подразделения Вооруженных сил России за последние несколько суток значительно продвинулись в населенном пункте Кировск на территории Донецкой Народной Республики. По информации военного эксперта Андрея Марочко, под контроль российских военнослужащих перешло порядка 70% площади населенного пункта.
Как сообщил эксперт в интервью ТАСС, украинские формирования продолжают удерживать западные окраины Кировска. Противник предпринимает попытки ведения маневренных действий с целью возврата контроля над утраченными позициями.
ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз был освобожден населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.
Тем временем Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную атаку, поразив, в частности, промышленное предприятие «Киев-67» и логистическую базу. В Минобороны отметили, что все цели были достигнуты.