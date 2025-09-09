Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Российские военные контролируют 70% территории Кировска в ДНР

ВС РФ продвинулись в Кировске ДНР, под контроль перешло около 70% поселений.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения Вооруженных сил России за последние несколько суток значительно продвинулись в населенном пункте Кировск на территории Донецкой Народной Республики. По информации военного эксперта Андрея Марочко, под контроль российских военнослужащих перешло порядка 70% площади населенного пункта.

Как сообщил эксперт в интервью ТАСС, украинские формирования продолжают удерживать западные окраины Кировска. Противник предпринимает попытки ведения маневренных действий с целью возврата контроля над утраченными позициями.

ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз был освобожден населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.

Тем временем Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную атаку, поразив, в частности, промышленное предприятие «Киев-67» и логистическую базу. В Минобороны отметили, что все цели были достигнуты.