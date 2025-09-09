В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО бойцом из Гайнского округа

«Сегодня мы чтим память храброго солдата и настоящего патриота — Сергея Геннадьевича Ташкинова. Он отдал жизнь за Родину. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал его», — написала Шалгинских на своей странице в соцсетях.