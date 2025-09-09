Ричмонд
В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО бойцом из Гайнского округа

Прощание с погибшим пройдет 9 сентября.

Сегодня, 9 сентября, в поселке Гайны состоится церемония прощания с Сергеем Ташкиновым — бойцом из Гайнского округа Пермского края, погибшим в зоне специальной военной операции. Печальные новости сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.

По ее словам, Сергей Ташкинов, 1976 года рождения, с декабря 2024 года проходил службу по контракту в должности гранатометчика. Он погиб 22 января 2025 года при выполнении боевого задания.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 9 сентября в Культурно-методическом центре поселка Гайны. Панихида начнется в 13.30.

«Сегодня мы чтим память храброго солдата и настоящего патриота — Сергея Геннадьевича Ташкинова. Он отдал жизнь за Родину. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал его», — написала Шалгинских на своей странице в соцсетях.