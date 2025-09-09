Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал об ответном ударе «Гераней» по генштабу ВСУ в 2024 году

Глава Чечни уточнил, что при ударе «Гераней» была пробита крыша в здании генштаба ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники «Герань» в 2024 году нанесли удар по генштабу ВСУ в Киеве в ответ на атаку БПЛА Украины на Российский университет спецназа в Гудермесе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две “Герани”», — сказал руководитель региона, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, барражирующие боеприпасы пробили крышу в здании украинского генштаба. Кадыров также отметил, что в результате атаки ВСУ на университет спецназа в Гудермесе жертв удалось избежать.

Напомним, 7 сентября 2025 года российские военные нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67». Для поражения цели использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие. Также огневому воздействию подверглась логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине украинской столицы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше