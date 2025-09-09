Кадыров рассказал об ответном ударе «Гераней» по генштабу ВСУ в 2024 году

Беспилотники «Герань» в 2024 году нанесли удар по генштабу ВСУ в Киеве в ответ на атаку БПЛА Украины на Российский университет спецназа в Гудермесе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две “Герани”», — сказал руководитель региона, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, барражирующие боеприпасы пробили крышу в здании украинского генштаба. Кадыров также отметил, что в результате атаки ВСУ на университет спецназа в Гудермесе жертв удалось избежать.
Напомним, 7 сентября 2025 года российские военные нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67». Для поражения цели использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие. Также огневому воздействию подверглась логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине украинской столицы.