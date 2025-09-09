Военнослужащий из Тайшета погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации города, Владимир Васильевич родился 26 сентября 1981 года в Нижнеудинске. В 1999-м был призван в армию, полтора года участвовал в Чеченском вооруженном конфликте. После службы вернулся в Нижнеудинск, создал семью. В 2005 году семья переехала на малую родину супруги, в Тайшет. Мужчина устроился на работу в следственный изолятор, где проработал до пенсии. Затем Владимир Михайлов трудился на предприятии «Транснефть — Восток» охранником.