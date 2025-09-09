Военнослужащий из Тайшета погиб в зоне СВО

Владимир Михайлов из Тайшета погиб в зоне СВО. Военнослужащему было 43 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Владимир Васильевич родился 26 сентября 1981 года в Нижнеудинске. В 1999-м был призван в армию, полтора года участвовал в Чеченском вооруженном конфликте. После службы вернулся в Нижнеудинск, создал семью. В 2005 году семья переехала на малую родину супруги, в Тайшет. Мужчина устроился на работу в следственный изолятор, где проработал до пенсии. Затем Владимир Михайлов трудился на предприятии «Транснефть — Восток» охранником.
28 сентября 2022 года он был призван на службу по мобилизации. Последний раз на связь с родными боец выходил 21 августа 2025 года. В этот же день он пал при выполнении боевого задания. Дома его ждали жена и две дочери.
С военнослужащим простились сегодня, 9 сентября.