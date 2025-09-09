Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перестали получать провизию на некоторых участках под Красноармейском

Источник пояснил, что дроны, которые используются ВСУ для доставки грузов, не долетают до позиций.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования не получают провизию на ряде участков фронта на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в российских силовых структурах.

Источник отметил, что противник снабжает свои силы, используя тяжелый беспилотник «Баба-яга», способный нести до 10 кг груза.

«На некоторые позиции ВСУ дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боёв», — пояснил представитель силовых органов, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, 7 сентября глава ДНР Денис Пушилин написал, что российские войска продолжают охват Красноармейска. Он подчеркнул, это имеет большое значение для последующего освобождения города.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше