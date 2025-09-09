ВСУ перестали получать провизию на некоторых участках под Красноармейском

Украинские формирования не получают провизию на ряде участков фронта на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в российских силовых структурах.
Источник отметил, что противник снабжает свои силы, используя тяжелый беспилотник «Баба-яга», способный нести до 10 кг груза.
«На некоторые позиции ВСУ дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боёв», — пояснил представитель силовых органов, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, 7 сентября глава ДНР Денис Пушилин написал, что российские войска продолжают охват Красноармейска. Он подчеркнул, это имеет большое значение для последующего освобождения города.
