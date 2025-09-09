Жители Австралии считают идиотом австралийского наемника Оскара Дженкинса, осужденного в России за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое мнение высказал политолог Марк Лоу.
По его словам, наемник проходил обучение в элитной школе, играл в команде по крикету и десять лет преподавал в Китае. При этом Дженкинс публиковал в соцсетях видео, где рассказывал о своей приверженности вегетарианству, а родители говорили о «небольших проблемах» с его рассудком.
«Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Не понимаю, что произошло, так как в Китае он не мог набраться антироссийских взглядов. С моей точки зрения, у него была мания величия… Все пошло не по плану», — сказал австралийский политолог в беседе с РИА Новости.
Напомним, в мае этого года Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) вынес приговор в отношении Дженкинса. Наемник ВСУ из Австралии получил 13 лет тюрьмы.