«Мания величия»: в Австралии рассказали о осужденном наемнике ВСУ Дженкинсе

По его словам, наемник проходил обучение в элитной школе, играл в команде по крикету и десять лет преподавал в Китае. При этом Дженкинс публиковал в соцсетях видео, где рассказывал о своей приверженности вегетарианству, а родители говорили о «небольших проблемах» с его рассудком.