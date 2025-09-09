В Башкирии будут обеспечивать жильем семьи участников СВО

«Мы хотим устранить административный барьер, который в ряде случаев мешает им воспользоваться правом на улучшение жилищных условий. Дело в том, что некоторые виды выплат военнослужащим учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Из-за этого малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими и лишаются такой возможности. Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи», — рассказал Константин Толкачев.