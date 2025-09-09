В Башкирии будут обеспечивать жильем семьи участников СВО

Как отметил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, депутаты планируют внести изменения в закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».
«Мы хотим устранить административный барьер, который в ряде случаев мешает им воспользоваться правом на улучшение жилищных условий. Дело в том, что некоторые виды выплат военнослужащим учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Из-за этого малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими и лишаются такой возможности. Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи», — рассказал Константин Толкачев.
В частности, в перечень доходов не войдут выплаты, полученные за прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, единовременное поощрение при награждении военнослужащего государственной наградой РФ, включая орден Мужества. Также не будут учитываться доходы, полученные в порядке дарения от юридических лиц, благотворительная помощь от юридических и физических лиц.
Законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении на пленарном заседании парламента в конце сентября.