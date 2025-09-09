ВС России взяли под контроль территорию крупнейшей в ДНР шахты

Ранее Киев уже остановил добычу коксующегося угля на шахте, расположенной в Красноармейске из-за приближения российских войск. Аналитики отмечали, что этом станет серьезным ударом для экономики страны. Как писал сайт New York Times, остановка предприятия приведет к последствиям, которые отразятся на ключевых отраслях Украины.