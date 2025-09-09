ВС России взяли под контроль территорию крупнейшей в ДНР шахты

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль территорию крупнейшего в Донецкой Народной Республике (ДНР) угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления Покровское у Удачного», — приводит ТАСС его слова.
Кимаковский отметил, что на данном участке идут тяжелые бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас бросают в бой подкрепления и механизированные бригады.
Ранее Киев уже остановил добычу коксующегося угля на шахте, расположенной в Красноармейске из-за приближения российских войск. Аналитики отмечали, что этом станет серьезным ударом для экономики страны. Как писал сайт New York Times, остановка предприятия приведет к последствиям, которые отразятся на ключевых отраслях Украины.