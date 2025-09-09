Воронежцам рассказали о фейке про мобилизацию

Жителям Воронежской области пояснили, что информация, распространяемая в Телеграме, о том, что в России в недалеком будущем станут проводить новую мобилизацию — фейк. При этом авторы ложных данных утверждают, что якобы готовы списки тех, кто пойдет в армию первыми, они уже опубликованы и даже дается ссылка на них.
Эту ложную информацию разоблачили в телеграм-канале «Война с фейками». Там напомнили, что мобилизация в России давно завершена и нет никакой необходимости ее возобновлять. Об этом неоднократно говорили первые лица государства.
Также обратили внимание на стиль фейкового сообщения. В тексте активно используют громкие фразы и броские заголовки, чтобы привлечь внимание склонных к панике людей.
— Авторы фейка приводят якобы ссылку на документ в формате .pdf со «списком мобилизованных». На самом деле так они замаскировали ссылку с предложением подписаться на свой закрытый Телеграм-канал, — говорится в посте канала «Война с фейками».
Также отметили, что фейки о «мобилизации» регулярно появляются в мессенджерах и соцсетях. В некоторых случаях их распространяют мошенники, которые пытаются завладеть личными данными пользователей Сети.
Ранее фейк о мобилизации активно тиражировали в марте и октябре 2024 года. Однако сейчас он выглядит совсем уж нелепым на фоне больших проблем ВСУ — редкий день проходит без того, чтобы российская армия не освободила очередной населенный пункт.