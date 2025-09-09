Воронежцам рассказали о фейке про мобилизацию

Жителям Воронежской области пояснили, что информация, распространяемая в Телеграме, о том, что в России в недалеком будущем станут проводить новую мобилизацию — фейк. При этом авторы ложных данных утверждают, что якобы готовы списки тех, кто пойдет в армию первыми, они уже опубликованы и даже дается ссылка на них.