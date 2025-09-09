Украина может столкнуться с острым дефицитом средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок военной помощи из США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.
По данным издания, пересмотр министерством обороны США процедур предоставления военной помощи привел к задержкам поставок. Ситуация усугубляется нерегулярными поставками после июньской директивы Пентагона.
Анонимный источник, знакомый с ситуацией, заявил, что исчерпание боеприпасов ВСУ является лишь вопросом времени. Отдельную проблему представляет производство ракет по программе «Инициатива по обеспечению безопасности Украины», которое осуществляется партиями с перерывами между поставками.
Страны ЕС, согласившиеся отправить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов, пока лишь частично начали выполнение этих обязательств. Аналитики предупреждают, что при сохранении текущей ситуации, украинские подразделения ПВО столкнутся с дефицитом боеприпасов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, который подтвердил, что страны НАТО на 100% будут оплачивать вооружение для киевского режима. При этом США, по словам главы Белого дома, не будут вкладываться в поставки на Украину.