Пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет

Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

