Подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону украинских войск в районе населенного пункта Чунышино к юго-востоку от Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По словам представителя ДНР, российские штурмовые подразделения не только прорвали оборонительные рубежи противника, но и расширили зону контроля на данном участке передовой. Кимаковский добавил, что украинская сторона несет значительные потери в этом районе боевых действий.
Ранее сообщалось, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пригрозили смертью за уход украинской армии с Донбасса. Как отмечалось, если он добровольно выведет ВСУ с этой территории, его ждет политическая и физическая смерть.
Тем временем ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз был освобожден населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.