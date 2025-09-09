Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Киев столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США

После директивы Пентагона Украина столкнулась с перебоями и снижением поставок средств ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Украина пытается избежать дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне замедления поставок этих вооружений из США, написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что ситуация для ВСУ ухудшилась в течение нескольких месяцевв связи с перебоями в отгрузке и спадом количества поступающих зенитных установок. Причиной этих процессов названа директива, распространенная ранее Пентагоном.

Кроме того, в публикации говорится, что киевский режим сталкивается с наращиванием воздушных ударов по своим объектам.

Напомним, ранее Financial Times сообщала, что многие европейские страны не верят в урегулирование украинского конфликта дипломатическим путём и собирается закрыть небо над Украиной с помощью США.