Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что конфликт на Украине не завершится до предстоящего Рождества. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Москва якобы «разочаровала» Дональда Трампа, который надеялся на проявление доброй воли со стороны Кремля.
Итальянский министр подчеркнул, что единственным доступным инструментом для окончания конфликта остаются новые санкционные меры, призванные лишить Россию ресурсов для продолжения боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех. Президент подчеркнул, что Москва не будет мириться с пренебрежительным отношением к своим интересам. Он заявил, что страна никогда не станет пассивно наблюдать за попытками игнорировать ее позицию.