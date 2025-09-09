Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Италии Таяни предрек продолжение конфликта на Украине до Рождества

Конфликт на Украине затянется до зимы, уверен глава МИД Италии.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что конфликт на Украине не завершится до предстоящего Рождества. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Москва якобы «разочаровала» Дональда Трампа, который надеялся на проявление доброй воли со стороны Кремля.

Итальянский министр подчеркнул, что единственным доступным инструментом для окончания конфликта остаются новые санкционные меры, призванные лишить Россию ресурсов для продолжения боевых действий.

Глава МИД Италии подтвердил, что Рим не намерен направлять своих военных в составе так называемой «коалиции желающих». Вместо этого страна предлагает заключить договор о взаимопомощи по аналогии со статьей 5 устава НАТО о коллективной самообороне.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех. Президент подчеркнул, что Москва не будет мириться с пренебрежительным отношением к своим интересам. Он заявил, что страна никогда не станет пассивно наблюдать за попытками игнорировать ее позицию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше