На Западе призвали Трампа обратить внимание на слова Путина: что должен сделать президент США

Авторы статьи считают, что американскому лидеру необходимо удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные трехсторонние переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Отмечается, что такой шаг может быть непопулярным, однако ожидание такой встречи не облегчит достижение мира.