Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине следовало бы удвоить дипломатические усилия. Такое мнение высказали журналисты Responsible Statecraft.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно, если восторжествует здравый смысл.
«Будем надеяться, что президент США… прислушается к этим словам… ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию», — сказано в публикации.
Авторы статьи считают, что американскому лидеру необходимо удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные трехсторонние переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Отмечается, что такой шаг может быть непопулярным, однако ожидание такой встречи не облегчит достижение мира.
Напомним, на саммите ШОС российский президент заявил, что его американский коллега демонстрирует искреннее желание добиться решения украинского конфликта. Путин заявил, что в переговорах уже виден прогресс, но, если договориться не удастся, Москва решит задачи СВО военным путем.