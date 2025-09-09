Стали известны подробности о последствиях ночной атаки БПЛА в Сочи

В Сочи в результате ночной атаки беспилотников, произошедшей минувшей ночью, погиб уроженец Липецка. Его семье из средств благотворительного фонда выплатят 500 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Взрывная волна повредила фасады семи домов и нескольких автомобилей. Проработан порядок оказания помощи жителям, заверил Прошунин.
Также обломки сбитого беспилотника повредили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн, летчику Сергею Троепольскому. Его власти города пообещали восстановить.
Ранее «Югополис» сообщал, что мужчина в момент атаки БПЛА ехал в машине. На нее упали обломки сбитого беспилотника. От полученных травм водитель погиб. По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем уничтожили два БПЛА, еще 15 — над Черным морем.