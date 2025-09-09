Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности о последствиях ночной атаки БПЛА в Сочи

Семье погибшего уроженца Липецка выплатят 500 тысяч рублей.

Источник: t.me/agproshunin

В Сочи в результате ночной атаки беспилотников, произошедшей минувшей ночью, погиб уроженец Липецка. Его семье из средств благотворительного фонда выплатят 500 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Взрывная волна повредила фасады семи домов и нескольких автомобилей. Проработан порядок оказания помощи жителям, заверил Прошунин.

Также обломки сбитого беспилотника повредили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн, летчику Сергею Троепольскому. Его власти города пообещали восстановить.

Ранее «Югополис» сообщал, что мужчина в момент атаки БПЛА ехал в машине. На нее упали обломки сбитого беспилотника. От полученных травм водитель погиб. По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем уничтожили два БПЛА, еще 15 — над Черным морем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше