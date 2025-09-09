Ричмонд
Авиационная опасность на территории Кубани продлилась 41 минуту

МЧС отменило сигнал тревоги.

Источник: KrasnodarMedia.su

Режим авиационной опасности на территории Краснодарского края официально отменен. Соответствующее уведомление распространило через свое официальное приложение Министерство по чрезвычайным ситуациям России, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Ограничительный режим действовал в течение 41 минуты. Его введение было связано с потенциальной угрозой падения взрывных устройств с воздуха. Жителям региона рекомендовалось сохранять спокойствие, укрыться в защищенных помещениях и немедленно сообщать о подозрительных объектах по экстренному номеру 112.

Параллельно с введением режима было полностью остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Автомобилистов просили соблюдать спокойствие и беспрекословно выполнять указания сотрудников оперативных служб.

Ранее, в ночные часы 9 сентября, в регионе уже объявлялся режим ракетной и беспилотной опасности. Тогда воздушная атака затронула курортный Сочи, где в результате падения обломков один человек погиб, а несколько частных домов получили повреждения.