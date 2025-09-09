Авиационная опасность на территории Кубани продлилась 41 минуту

Режим авиационной опасности на территории Краснодарского края официально отменен. Соответствующее уведомление распространило через свое официальное приложение Министерство по чрезвычайным ситуациям России, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Ограничительный режим действовал в течение 41 минуты. Его введение было связано с потенциальной угрозой падения взрывных устройств с воздуха. Жителям региона рекомендовалось сохранять спокойствие, укрыться в защищенных помещениях и немедленно сообщать о подозрительных объектах по экстренному номеру 112.
Параллельно с введением режима было полностью остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Автомобилистов просили соблюдать спокойствие и беспрекословно выполнять указания сотрудников оперативных служб.
Ранее, в ночные часы 9 сентября, в регионе уже объявлялся режим ракетной и беспилотной опасности. Тогда воздушная атака затронула курортный Сочи, где в результате падения обломков один человек погиб, а несколько частных домов получили повреждения.