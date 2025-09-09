Ричмонд
Владимир Молгоев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Боец пал 10 сентября 2024 года.

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Эхирит-Булагатского района Приангарья Владимир Молгоев. Боец пал 10 сентября 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.

Родился Владимир 11 июня 1986 года в селе Олой. В 2003 году окончил Кырменскую среднюю школу в Баяндаевском районе. В 2004 году был призван на срочную службу. Два года служил в воздушно-ракетных войсках п. Средний Усольского района. После службы работал в частном охранном агентстве Иркутска.