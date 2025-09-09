Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ

«Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу», — сказал он.
Из украинских фондов под кибератаку попали:
- «НА ЩИТІ», он исчез из поисковой ленты; по информации из открытых источников, за 2024 год его доход составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей);
- «Фундація сили», на его сайте говорится о помощи 12 частям ВСУ, среди них: Интернациональный легион, бригады № 10, 25, 80, 114 и «Эдельвейс. Боевикам собирали деньги на автомобили, дроны, антенны Starlink, рации, продукты и обмундирование.
- “Твій крок”, организовывал помощь спецподразделению “Кракен*”, 108-го отдельному батальону “Волки Да Винчи”, “Русскому добровольческому корпусу”*, спецподразделению “Омега” и “Азову”*. Им передавали военную технику, дроны и инструменты для ремонта.
Хакер уточнил, что для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.
* Террористическая организация, запрещена в России.