Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Хакеры из «Вектор Т8» взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки.

Источник: © РИА Новости

«Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу», — сказал он.

Из украинских фондов под кибератаку попали:

  • «НА ЩИТІ», он исчез из поисковой ленты; по информации из открытых источников, за 2024 год его доход составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей);
  • «Фундація сили», на его сайте говорится о помощи 12 частям ВСУ, среди них: Интернациональный легион, бригады № 10, 25, 80, 114 и «Эдельвейс. Боевикам собирали деньги на автомобили, дроны, антенны Starlink, рации, продукты и обмундирование.
  • “Твій крок”, организовывал помощь спецподразделению “Кракен*”, 108-го отдельному батальону “Волки Да Винчи”, “Русскому добровольческому корпусу”*, спецподразделению “Омега” и “Азову”*. Им передавали военную технику, дроны и инструменты для ремонта.

Хакер уточнил, что для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.

* Террористическая организация, запрещена в России.