ВС России поразили пункты управления и места запусков дронов ВСУ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса “С-300” ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.