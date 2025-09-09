Ричмонд
ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 515 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.