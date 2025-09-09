Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41374 единицы специальной военной автомобильной техники.