Прокуратура защитила участника СВО из Пермского края

В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года судебный пристав необоснованно возобновил производство в отношении военнослужащего, который, по официальным данным Минобороны, в тот момент находился в зоне боевых действий. При этом информация от взыскателя о якобы прекращении военной службы должника не была должным образом проверена.