Прокуратура защитила участника СВО из Пермского края

В Чусовом восстановлены права военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции. Основанием стало представление, внесенное прокуратурой по итогам проверки.
Чусовская городская прокуратура Пермского края провела надзорные мероприятия по соблюдению закона в сфере исполнительного производства. В поле внимания попали дела, где должниками числятся участники СВО.
В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года судебный пристав необоснованно возобновил производство в отношении военнослужащего, который, по официальным данным Минобороны, в тот момент находился в зоне боевых действий. При этом информация от взыскателя о якобы прекращении военной службы должника не была должным образом проверена.
По факту выявленного нарушения прокуратура направила представление в адрес руководства регионального управления службы судебных приставов. Документ рассмотрели и удовлетворили — исполнительное производство приостановили, тем самым восстановив права военнослужащего.