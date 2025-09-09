Ричмонд
Прокуратура защитила участника СВО из Пермского края

После вмешательства прокуратуры участнику СВО приостановили исполнительное производство.

Источник: Комсомольская правда

В Чусовом восстановлены права военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции. Основанием стало представление, внесенное прокуратурой по итогам проверки.

Чусовская городская прокуратура Пермского края провела надзорные мероприятия по соблюдению закона в сфере исполнительного производства. В поле внимания попали дела, где должниками числятся участники СВО.

В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года судебный пристав необоснованно возобновил производство в отношении военнослужащего, который, по официальным данным Минобороны, в тот момент находился в зоне боевых действий. При этом информация от взыскателя о якобы прекращении военной службы должника не была должным образом проверена.

По факту выявленного нарушения прокуратура направила представление в адрес руководства регионального управления службы судебных приставов. Документ рассмотрели и удовлетворили — исполнительное производство приостановили, тем самым восстановив права военнослужащего.