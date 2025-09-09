«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку в районах пяти населенных пунктов. На Харьковском направлении «Север» атаковал бригаду ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: более 240 боевиков, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада материальных средств.
Группировка «Центр» продвинулась по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 515 человек. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и орудия полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Зеленый Гай ДНР, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщает Минобороны.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 70 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять автомобилей, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять крылатых ракет;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 230 БПЛА самолетного типа.