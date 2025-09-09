Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 9 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку в районах пяти населенных пунктов. На Харьковском направлении «Север» атаковал бригаду ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» перешла на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: более 240 боевиков, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада материальных средств.

Группировка «Центр» продвинулась по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 515 человек. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и орудия полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Зеленый Гай ДНР, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщает Минобороны.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 70 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять автомобилей, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять крылатых ракет;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 230 БПЛА самолетного типа.

