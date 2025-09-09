Ричмонд
Военный эксперт рассказал, сколько HIMARS осталось у ВСУ

Украинская армия испытывает дефицит боеприпасов для HIMARS. Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру», у ВСУ осталось не более 20−25 ракет.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что ракет Storm Shadow и ATACMS у Киева еще меньше, чем HIMARS. Он добавил, что в настоящий момент Украина ведет активные переговоры с союзниками о поставках боеприпасов, но предсказать результат этих усилий затруднительно.

США пока ничего поставлять не хотят. Ракеты есть у Польши и Германии — может, они решатся что-то поставить.

Анатолий Матвийчук
военный эксперт (цитата по «Ленте.ру»)

Он отметил, что Украина в любом случае серьезно ухудшила свои возможности в сфере огневой поддержки. По словам военного эксперта, когда закончатся снаряды для HIMARS, все пусковые установки превратятся в металлолом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки системы ПВО страны отразили атаку как минимум пяти крылатых ракет. Также российским военным удалось ликвидировать пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 БПЛА самолетного типа.

