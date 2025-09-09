Военный эксперт рассказал, сколько HIMARS осталось у ВСУ

Эксперт отметил, что ракет Storm Shadow и ATACMS у Киева еще меньше, чем HIMARS. Он добавил, что в настоящий момент Украина ведет активные переговоры с союзниками о поставках боеприпасов, но предсказать результат этих усилий затруднительно.
США пока ничего поставлять не хотят. Ракеты есть у Польши и Германии — может, они решатся что-то поставить.
Он отметил, что Украина в любом случае серьезно ухудшила свои возможности в сфере огневой поддержки. По словам военного эксперта, когда закончатся снаряды для HIMARS, все пусковые установки превратятся в металлолом.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки системы ПВО страны отразили атаку как минимум пяти крылатых ракет. Также российским военным удалось ликвидировать пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 БПЛА самолетного типа.