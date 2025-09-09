Сообщения Киева о якобы нанесенном ударе Вооруженными силами России по подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики являются ложью. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник из Минобороны РФ.
Речь идет об очередном вранье, которое недавно озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, 9 сентября армия России якобы атаковала гражданскую инфраструктуру в донецком поселке Яровая.
«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — заявил агентству собеседник.
Он подчеркнул, что ВС РФ не уничтожали никаких объектов в вышеуказанном селе. Источник уточнил, что последний авиаудар ВКС России в этом районе был нанесен ночью 7 сентября. Причем не по самому населенному пункту, а по близлежащей Новоселовке у линии соприкосновения, и совсем не по гражданским объектам.
Источник также обратил внимание на скоординированную кампанию по распространению ложной информации, начавшуюся с ресурсов Зеленского и быстро подхваченную прессой Незалежной. По словам представителя министерства, местоположение, показанное на украинских видеозаписях, легко определить по спутниковым снимкам. На этих фото можно четко увидеть, что показанная там воронка не похожа место, где могла бы приземлиться авиабомба.
Напомним, что российские бойцы всегда наносят удары исключительно по военным целям на территории Украины. Эту информацию не раз подтверждал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.