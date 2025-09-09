FT: Киев столкнется с нехваткой ПВО из-за решения Пентагона

Киев ожидает нехватка средств ПВО после замедления поставок военной помощи из-за пересмотра Пентагоном своей позиции в этой сфере. К такому выводу пришли эксперты издания Financial Times после получения информации от украинских и западных чиновников.
«Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как Пентагон провел пересмотр военной помощи, что привело к замедлению поставок», — сказано в публикации.
При этом страны ЕС, согласившиеся отправить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов, пока лишь частично начали выполнение этих обязательств.
Ещё в мае сообщалось, что Украина испытывает трудности в отражении российских баллистических атак из-за нехватки ракет ПВО, что заставляло Киев экономить ресурсы для защиты неба.
