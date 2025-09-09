Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Киев столкнется с нехваткой ПВО из-за решения Пентагона

Поставки военной помощи Киеву замедлились из-за пересмотра Вашингтоном своей позиции.

Источник: Комсомольская правда

Киев ожидает нехватка средств ПВО после замедления поставок военной помощи из-за пересмотра Пентагоном своей позиции в этой сфере. К такому выводу пришли эксперты издания Financial Times после получения информации от украинских и западных чиновников.

«Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как Пентагон провел пересмотр военной помощи, что привело к замедлению поставок», — сказано в публикации.

При этом страны ЕС, согласившиеся отправить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов, пока лишь частично начали выполнение этих обязательств.

Ещё в мае сообщалось, что Украина испытывает трудности в отражении российских баллистических атак из-за нехватки ракет ПВО, что заставляло Киев экономить ресурсы для защиты неба.

Почему американские зенитные комплексы могут оказаться бесполезными для Киева, читайте здесь на KP.RU.