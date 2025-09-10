Ричмонд
Минобороны: над регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА вечером 9 сентября

Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области.

Минобороны РФ сообщило о сбитых ПВО дронах ВСУ. Их количество за вечер 9 сентября составило 22 БПЛА Сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

«9 сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает ведомство.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о шести дронах, сбитых над территорией Брянской области. Еще пять сбили над территорией Курской области. Четыре дрона уничтожены над Воронежской областью, три над Орловской. Еще два беспилотника успешно уничтожили над Крымом, а по одному ликвидировали над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря.

