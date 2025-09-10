Силы ПВО сбили 22 БПЛА за шесть часов

Шесть — над Брянской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Воронежской областью, еще три — над Орловской областью, два — над Крымом, а также по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.
Ранее в связи с риском атаки БПЛА аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты.
