Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 22 БПЛА за шесть часов

С 17:40 9 сентября до 00:00 мск средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Шесть — над Брянской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Воронежской областью, еще три — над Орловской областью, два — над Крымом, а также по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее в связи с риском атаки БПЛА аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше