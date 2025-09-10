Telegraf: Страны Запада стали опасны для беженцев с Украины

Европа и Соединённые Штаты стали опасными для пребывания украинских беженцев. К такому выводу пришло издание Telegraf на фоне недавнего резонансного убийства мигрантки из Украины.
«Убежавшие украинцы оказываются в опасности там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев», — сказано в публикации.
Напомним, в Соединенных Штатах темнокожий местный житель жестоко убил 23-летнюю беженку из Украины в вагоне метро. Сообщалось, что этот человек бездомный, ранее много раз был судим.
Ранее сообщалось, что семейную пару судят в Германии за расправу над семьей украинских беженцев. Супруги пошли на убийство ради похищения младенца.
Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.