Telegraf: Страны Запада стали опасны для беженцев с Украины

На Западе украинских мигрантов используют для получения прибыли и убивают.

Источник: Комсомольская правда

Европа и Соединённые Штаты стали опасными для пребывания украинских беженцев. К такому выводу пришло издание Telegraf на фоне недавнего резонансного убийства мигрантки из Украины.

«Убежавшие украинцы оказываются в опасности там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев», — сказано в публикации.

Напомним, в Соединенных Штатах темнокожий местный житель жестоко убил 23-летнюю беженку из Украины в вагоне метро. Сообщалось, что этот человек бездомный, ранее много раз был судим.

Ранее сообщалось, что семейную пару судят в Германии за расправу над семьей украинских беженцев. Супруги пошли на убийство ради похищения младенца.

Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.