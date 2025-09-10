Алаудинов рассчитывает на полное освобождение ЛНР в ближайшее время

«Я так думаю, что не за горами день, когда мы сможем сказать, что Луганская Народная Республика полностью освобождена. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Освобождение полноценное Луганской Народной Республики будет для нас очень знаменательным днем, потому что для нас очень важно, чтобы мы освободили все земли, которые по конституции являются территорией Российской Федерации», — сказал он корреспонденту ТАСС.