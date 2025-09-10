Группировка «Север» уничтожила место скопления личного состава ВСУ под Сумами

«В ходе боевой работы по расширению буферной зоны вдоль границы Российской Федерации расчеты батальона “Феникс” 1-го гвардейского инженерного саперного полка группировки войск “Север” уничтожили пункты наблюдения украинских боевиков и нанесли огневое поражение скоплению живой силы ВСУ на территории Сумской области», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, бойцы батальона используют как первоначальную версию «Молнии», так и модернизированную версию «Молния-2». Там подчеркнули, что беспилотник зарекомендовал себя как высокоэффективное средство в зоне специальной военной операции.