Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила место скопления личного состава ВСУ под Сумами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников «Молния» группировки войск «Север» уничтожили пункт наблюдения и скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевой работы по расширению буферной зоны вдоль границы Российской Федерации расчеты батальона “Феникс” 1-го гвардейского инженерного саперного полка группировки войск “Север” уничтожили пункты наблюдения украинских боевиков и нанесли огневое поражение скоплению живой силы ВСУ на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, бойцы батальона используют как первоначальную версию «Молнии», так и модернизированную версию «Молния-2». Там подчеркнули, что беспилотник зарекомендовал себя как высокоэффективное средство в зоне специальной военной операции.