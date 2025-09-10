Каждый расчет ПВО Новороссийского десанта на СВО уничтожил более 150 дронов ВСУ

«За все время проведения специальной военной операции на счету каждого расчета ПВО Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ более 150 сбитых БПЛА ВСУ различного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения — они позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать украинские дроны.
Узнать больше по теме
