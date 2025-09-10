Ричмонд
Каждый расчет ПВО Новороссийского десанта на СВО уничтожил более 150 дронов ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Каждый расчет зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожил более 150 украинских беспилотников за время спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За все время проведения специальной военной операции на счету каждого расчета ПВО Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ более 150 сбитых БПЛА ВСУ различного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения — они позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать украинские дроны.

