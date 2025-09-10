Украина готова на заморозку конфликта: американский дипломат раскрыл, на что рассчитывает Киев

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил об отсутствии предпосылок для заморозки конфликта на Украине. Коц категорически отверг такую возможность, указав, что ни причины, ни смысла в заморозке для России нет. По его словам, пауза в боевых действиях оправдана лишь тогда, когда ты понимаешь, что достиг пределов своих возможностей.