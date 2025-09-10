Украина готова на заморозку конфликта: американский дипломат раскрыл, на что рассчитывает Киев

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о готовности Украины рассмотреть возможность прекращения боевых действий по текущей линии соприкосновения. По его словам, такое решение возможно при условии получения Киевом гарантий безопасности.
В беседе с Fox News дипломат отметил, что одной из вероятных форм таких гарантий может стать система с участием европейских военных в роли инструкторов или миротворцев. Уитакер добавил, что потенциальное соглашение между Россией и Украиной может включать положения о защите Русской православной церкви и русскоговорящего населения.
Представитель США также констатировал наличие серьезных преград для вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что время для этого еще не пришло. Он указал на необходимость сохранять давление на Москву для достижения окончательного завершения конфликта.
15 августа на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон были посвящены путям урегулирования украинского конфликта. Спустя три дня президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским, к которым позднее присоединились европейские лидеры. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева.
Президент Путин напомнил, что ранее он уже говорил о готовности к диалогу, но не видит в этом смысла из-за позиции украинской стороны. Он отметил, что для достижения договоренностей по территориальным вопросам необходимо провести референдум, что требует проведения президентских выборов.
Российский лидер не исключал возможности встречи с главой киевского режима в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин пригласил Зеленского в столицу. Он подчеркнул, что российский лидер предложил именно поговорить. Причем на тему урегулирования украинского кризиса. О какой-либо капитуляции речи не шло. Однако глава киевского режима отверг это предложение.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил об отсутствии предпосылок для заморозки конфликта на Украине. Коц категорически отверг такую возможность, указав, что ни причины, ни смысла в заморозке для России нет. По его словам, пауза в боевых действиях оправдана лишь тогда, когда ты понимаешь, что достиг пределов своих возможностей.