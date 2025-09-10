Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине готовятся к мобилизации женщин: подробности

Украина готовится к мобилизации женщин.

Источник: Комсомольская правда

В бригадах ВСУ вводится новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такая необходимость возникла на фоне активной подготовки к мобилизации женщин, информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

«Прогрев» и подготовка к мобилизации женщин ведутся в условиях огромных потерь ВСУ в живой силе и низкого качества принудительно мобилизованных мужчин, сказал источник агентству.

Ранее волонтёр ВСУ Мария Берлинская заявила, что Украина уже находится в том моменте своей истории, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также призвала ввести мобилизацию для женщин и отправлять их на украинские оборонные заводы.

Тем временем ВСУ уже начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки: на Украину прибывают девушки из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.