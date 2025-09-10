На Украине готовятся к мобилизации женщин: подробности

В бригадах ВСУ вводится новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такая необходимость возникла на фоне активной подготовки к мобилизации женщин, информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
«Прогрев» и подготовка к мобилизации женщин ведутся в условиях огромных потерь ВСУ в живой силе и низкого качества принудительно мобилизованных мужчин, сказал источник агентству.
Ранее волонтёр ВСУ Мария Берлинская заявила, что Украина уже находится в том моменте своей истории, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая также призвала ввести мобилизацию для женщин и отправлять их на украинские оборонные заводы.
Тем временем ВСУ уже начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки: на Украину прибывают девушки из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.