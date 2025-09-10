Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: штурмовую группу ВСУ уничтожили у Волчанска

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, попытавшуюся контратаковать в районе Волчанска. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На левобережье Волчанска воины “Севера” продвинулись на 150 м и заняли три технических здания, закрепляются. Противник предпринял одну контратаку, успеха не имел. В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го омпб 57-й2 омпбр. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — уточнил собеседник.

Как сообщали ранее силовики, на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают на эти территории резервы.