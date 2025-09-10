Марочко: Киев перебросил подкрепление в Малый Бурлук и Ольховатку

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Президент России Владимир Путин уже отвечал, что в этом конфликте РФ не захватывает территории, а просто возвращает свое.