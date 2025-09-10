Киев направил срочно собранные силы в окрестности сел Малый Бурлук и Ольховатка в Харьковской области в ответ на продвижение Вооруженных сил РФ у Волчанска. Об этом пишут РИА Новости со слов военного эксперта Андрея Марочко.
«По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная БТГр (батальонно-тактическая группа). Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска», — говорится в сообщении от военного эксперта.
Нужно отметить, что данная батальонно-тактическая группа была сформирована всего несколько недель назад. Киев в надежде сохранить территории кидает на передовую неподготовленных бойцов.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Президент России Владимир Путин уже отвечал, что в этом конфликте РФ не захватывает территории, а просто возвращает свое.