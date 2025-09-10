Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев перебросил подкрепление в Малый Бурлук и Ольховатку

Киев кидает в штурмы неподготовленных бойцов на одном из направлений в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Киев направил срочно собранные силы в окрестности сел Малый Бурлук и Ольховатка в Харьковской области в ответ на продвижение Вооруженных сил РФ у Волчанска. Об этом пишут РИА Новости со слов военного эксперта Андрея Марочко.

«По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная БТГр (батальонно-тактическая группа). Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска», — говорится в сообщении от военного эксперта.

Нужно отметить, что данная батальонно-тактическая группа была сформирована всего несколько недель назад. Киев в надежде сохранить территории кидает на передовую неподготовленных бойцов.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Президент России Владимир Путин уже отвечал, что в этом конфликте РФ не захватывает территории, а просто возвращает свое.