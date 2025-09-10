Мэр Кравченко: В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ

Украинские военные предприняли попытку атаковать Новороссийск с моря утром в среду 10 сентября. Атака производится при помощи безэкипажных катеров. Об этом информировал мэр города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — написал чиновник в Telegram-канале.
Кравченко напомнил жителям региона, что снимать и выкладывать в сеть фото и видео отражения атаки и работы ПВО запрещено.
Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт города Сочи временно не принимает и не отправляет воздушные рейсы.
Ранее украинский БПЛА атаковал школу-интернат в Ростовской области, из-за чего воспитателей и воспитанников пришлось эвакуировать. Два сотрудника школы пострадали и были доставлены в больницу.
Тем временем Минобороны РФ сообщило о сбитых ПВО дронах ВСУ. Их количество за вечер 9 сентября составило 22 БПЛА Сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.