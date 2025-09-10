Американский наемник Бенджамин Рид, участвовавший в боях на стороне Вооруженных сил Украины, раскрыл подробности преступных приказов командира формирования Chosen Company («Избранная рота»). В интервью ТАСС он сообщил, что командир Райан О’Лири* отдавал распоряжения добивать всех раненых без разбора.
По словам Рида, иностранные наемники представляли собой «сумасшедших ковбоев с жаждой убивать», а их командир способствовал формированию такой культуры. Он отдал конкретные приказы о том, что при заходе в окопы необходимо стрелять без разбора во всех раненых солдат, даже если сразу непонятно, русские это или украинские военнослужащие.
Прежде стало известно, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ по утрам всегда выдавали своим солдатам психотропные препараты. Эти вещества затуманивали сознание бойцов.
* — Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.