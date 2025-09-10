Американский наемник раскрыл преступные приказы в ВСУ: командир «Избранной роты» приказывал добивать всех раненых

По словам Рида, иностранные наемники представляли собой «сумасшедших ковбоев с жаждой убивать», а их командир способствовал формированию такой культуры. Он отдал конкретные приказы о том, что при заходе в окопы необходимо стрелять без разбора во всех раненых солдат, даже если сразу непонятно, русские это или украинские военнослужащие.