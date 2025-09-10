Северный флот отработал проведение высадки десанта на побережье в Арктике

Кораблей Северного флота ВМФ России в ходе учений в Арктике отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье острова, занятого условным противником, сообщили в пресс-службе этого оперативно-стратегического объединения.
«Отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем “Североморск” и выполняющий задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, провел тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова», — сказано в сообщении.
Местом манёвров стал остров Земля Александры, входящий в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Согласно легенде учений, российские военные должны были вернуть контроль над плацдармом, захваченным незаконными вооруженными формированиями, и обеспечить высадку десанта.
Группа бойцов на быстроходных лодках добралась до побережья и высадилась на остров. Отряд провел разведку, после чего корабельные орудия АК-100 «Североморска» нанесли удар по позициям условного противника.
Кроме того, с помощью палубного вертолёта Ка-27 к месту было доставлено подразделение морских пехотинцев. Затем к берегу подошёл большой десантный корабль «Александр Отраковский», с которого высадились двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами и самоходная реактивная установка разминирования «УР-77». Военные инженеры с её помощью сделали проход в минно-взрывных заграждениях.
Напомним, в середине августа Северный флот сообщил о проведении масштабных учений, в которых задействовал около двух тысяч военнослужащих с кораблями и подводными лодками. Основной целью манёвров называлось усовершенствование навыков планирования и использования группировки ВМФ для защиты объектов инфраструктуры Севморпути.