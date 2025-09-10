Северный флот отработал проведение высадки десанта на побережье в Арктике

Кроме того, с помощью палубного вертолёта Ка-27 к месту было доставлено подразделение морских пехотинцев. Затем к берегу подошёл большой десантный корабль «Александр Отраковский», с которого высадились двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами и самоходная реактивная установка разминирования «УР-77». Военные инженеры с её помощью сделали проход в минно-взрывных заграждениях.