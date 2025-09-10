Американский обозреватель Скотт Хортон заявил о реальной опасности убийства Владимира Зеленского в случае подписания им акта о капитуляции. Свое мнение эксперт высказал во время эфира на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.
Хортон отметил, что угроза убийства является абсолютно реальной. По его словам, именно это может помешать нелегитимному украинскому президенту договориться с российской стороной о прекращении боевых действий.
Американский обозреватель также выразил мнение, что украинские националистические группировки обладают достаточными возможностями и влиянием для реализации своих угроз. Хортон подчеркнул, что у них имеются необходимые ресурсы для организации покушения.
Прежде сбежавший с Украины экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко озвучил угрозу в адрес главаря киевского режима. По его словам, если Зеленский добровольно выведет ВСУ с территории Донбасса, его ждет политическая и физическая смерть.
* — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.