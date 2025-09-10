Ричмонд
Обломки БПЛА попали в частный дом Воронежской области

Более 10 беспилотных летательных аппаратов было обнаружено и уничтожено в Воронежской области в ночь со вторника на среду, с 9 на 10 сентября.

Губернатор Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале о разрушениях на земле:

— В одном из районов Воронежской области обломки БПЛА повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома.

По сообщению главы региона, украинские БПЛА пытались атаковать Воронеж, Борисоглебск и четыре района. Пострадавших среди населения нет.

Тревожный режим действовал на территории нашего региона 9 часов 17 минут: с 21:41 вторника, 9 сентября, до 06:58 среды, 10 сентября.

До полуночи в воронежском небе было уничтожено 4 беспилотника самолетного типа.

