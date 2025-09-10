В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 10 сентября

В период действия предупреждения местным жителям стоит быть внимательнее. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. Не стоит стоять у окон и в дверных проемах. Не пользуйтесь лифтом, в квартире найдите безопасное место, чаще всего — это ванная комната. Кроме того, в это время могут быть перебои в работе мобильной связи. Они необходимы для обеспечения безопасности.