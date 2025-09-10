Ричмонд
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 10 сентября

В Самарской области ранним утром сообщили об угрозе атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об опасности атаки БПЛА. Сообщение опубликовали ранним утром ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны», — отметили в 04:18.

В период действия предупреждения местным жителям стоит быть внимательнее. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. Не стоит стоять у окон и в дверных проемах. Не пользуйтесь лифтом, в квартире найдите безопасное место, чаще всего — это ванная комната. Кроме того, в это время могут быть перебои в работе мобильной связи. Они необходимы для обеспечения безопасности.

