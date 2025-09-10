В Ростовской области вражеский БПЛА попал в детский дом-интернат.
По словам врио губернатора Дона Юрия Слюсаря, минувшей ночью БПЛА были подавлены в Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. В Матвеево-Курганской специальной школе-интернате были выбиты стёкла и повреждена дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Около полуночи было эвакуировано 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместили в ПВР в селе Ряженое.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше