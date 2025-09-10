Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России с воздуха. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 — над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.

«С полуночи до 05.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря — 15, над Краснодарским краем — 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 — над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять — над Орловской, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.

В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше