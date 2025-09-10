32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря — 15, над Краснодарским краем — 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 — над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять — над Орловской, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.