32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

«С полуночи до 05.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря — 15, над Краснодарским краем — 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 — над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять — над Орловской, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.
В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.